Политолог: обещания Трампа быстро закончить украинский конфликт преувеличены

Обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа быстро завершить конфликт на Украине несколько преувеличены, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Вряд ли этот конфликт можно разрешить за несколько дней, но он (Трамп — ред.) действительно может существенно сократить поддержку Украины и поставить ее в такое положение, что ей придется закончить конфликт», — сказал Косоруков.

Эксперт отметил, что НАТО уже укреплено на восточном фланге, Америка вкладывает средства в военную инфраструктуру Польши, а Украина в этом контексте становится вторичной.

«Победы Украины на фронте не приносят никаких серьезных выгод для США, а американцы понимают, что в ближайшие десятилетия не смогут извлечь ресурсы из украинских недр», — пояснил политолог.

Ранее кандидат на пост президента от демократов Камала Харрис в ходе дебатов заявила, что республиканец Дональд Трамп хочет бросить Украину ради дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным