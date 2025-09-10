Политолог — о роли народов России в победе над турецким флотом в 1790 году

В сентябре 1790 года произошло знаменательное событие для российской военно-морской истории. Черноморский флот под руководством легендарного адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в двухдневном сражении у мыса Тендра. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский в разговоре с РИАМО рассказал, что этого бы не произошло, если бы многонациональный народ не объединился.

По словам Барановского, эта победа стала возможной благодаря многолетним усилиям представителей разных народов Российской империи. Мастера из Херсона, Николаева и Таганрога — русские, греки, балты и другие национальности — совместно создавали Черноморский флот практически с нуля.

Успех в этом морском сражении не только нанес серьезный урон Османской империи, но и укрепил позиции России на Черном море. Триумф у мыса Тендра наглядно продемонстрировал, как объединенные усилия многонационального российского государства приводили к выдающимся победам на поле боя.

Экипажи кораблей под командованием адмирала Ушакова представляли собой настоящий сплав народов и культур. Представители разных вероисповеданий и традиций сражались плечом к плечу, объединенные общей целью — защитой Отечества. Именно это многонациональное единство стало решающим фактором военных успехов российского флота.

Блестящая победа в Тендровском сражении продемонстрировала новаторский подход русского флота к морским баталиям. Отказавшись от устаревшей линейной тактики, моряки разных национальностей мастерски применили маневренный бой и точечные удары по уязвимым местам противника. Результатом стало уничтожение нескольких вражеских судов, включая флагманский корабль.

Развивая успех, многонациональная команда российских моряков преследовала противника до самого Босфора, захватив линейный корабль «Мелеки-Бахри» и уничтожив несколько других судов. Эти действия обеспечили безопасный проход гребной флотилии к Дунаю, где моряки разных народов России успешно взаимодействовали с сухопутными войсками Суворова при штурме крепостей, включая неприступный Измаил.

Значимость победы у мыса Тендра

Триумф у Тендры стал ключевым моментом войны, позволив очистить северо-западную часть Черного моря от противника. Это важное достижение открыло морской путь для лиманской флотилии и значительно повлияло на исход военного конфликта.

Объединение народов России стало ключом к историческим победам. Опыт сражения у мыса Тендра показывает, как представители разных национальностей, объединенные общей целью, добивались выдающихся результатов.

«Для современной России этот исторический опыт важен потому, что напоминает: главные достижения приходят тогда, когда мы достигаем их вместе. Когда общая цель ставится выше локальных различий. И это урок для нас сегодня. Поэтому День победы у мыса Тендра — это живая память о том, что Россия всегда побеждала, когда была едина. Так будет и впредь», — сказал Барановский.

11 сентября в России будет праздноваться важная историческая дата — День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Это сражение, состоявшееся в начале сентября 1790 года, вошло в официальный список Дней воинской славы России.

