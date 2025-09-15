Политолог назвала, зачем Трампу нужен трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян заявила, что инициатива президента США Дональда Трампа по проведению трехстороннего саммита с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским может способствовать более эффективному урегулированию конфликта между РФ и Украиной, сообщает «ФедералПресс» .

Трамп ранее допустил возможность проведения трехсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского в ближайшее время. Давидян пояснила, что такой формат демонстрирует прагматичный подход Вашингтона к разрешению украинского кризиса.

По мнению эксперта, эффективное урегулирование ситуации возможно только при участии всех ключевых сторон. Она отметила, что достичь компромисса сложно из-за противоположных позиций Москвы и Киева. Политолог напомнила, что отказ Зеленского принять приглашение Путина приехать в Москву подчеркивает глубину разногласий.

Давидян также подчеркнула, что Киев использует идею трехстороннего формата как инструмент политического давления, настаивая на диалоге без предварительной подготовки. В то же время Москва неоднократно заявляла, что саммит без экспертной и дипломатической подготовки не имеет смысла.

«Присутствие Трампа в качестве посредника поможет сгладить противоречия между сторонами и сделать переговоры более эффективными», — отметила Давидян.

Она добавила, что без предварительных встреч и обсуждений между делегациями успех переговоров маловероятен. Москва, по ее словам, нацелена на конструктивный диалог и выработку практических решений для урегулирования конфликта.