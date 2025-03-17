Политолог назвал темы, которые обсудят Путин и Трамп 18 марта

Ключевыми темами в переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа станут украинский кризис, перспективы снятия санкций и возможное возобновление договоров в сфере стратегической стабильности, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта. Представитель Кремля не стал озвучивать, какие темы обсудят политики.

«Ожидаемо, что ключевыми темами станут украинский кризис, перспективы снятия санкций и возможное возобновление договоров в сфере стратегической стабильности. Президент Путин как прагматичный переговорщик вероятно предложит конкретные шаги по деэскалации, включая взаимное признание интересов в постсоветском пространстве и совместные гарантии безопасности», — сказал Косоруков.

Он отметил, что главным препятствием остается системная русофобия в американском истеблишменте, который даже после возвращения Трампа в Белый дом продолжит саботировать любые попытки нормализации отношений.

«С российской стороны этот разговор можно рассматривать как попытку восстановить каналы коммуникации, которые были практически уничтожены при администрации (экс-президента США Джо — ред.) Байдена. Трамп, несмотря на свой противоречивый имидж в западных СМИ, остается фигурой, с которой Москва находила точки соприкосновения в вопросах энергетической безопасности, контроля над вооружениями и ограничения экспансии НАТО», — рассказал политолог.

По мнению Косорукова, прогнозировать прорывные договоренности преждевременно, но сам факт диалога важен. Запад, погруженный в кризис легитимности своих элит, пытается сохранить однополярный миропорядок через конфронтацию. Россия же, напротив, демонстрирует готовность к прагматичному взаимодействию даже с теми, кого в Вашингтоне называют «маргиналами».

«Если Трамп сумеет конвертировать этот разговор в политический капитал внутри США, это может создать предпосылки для будущего пересмотра антироссийского курса. Однако надеяться на быстрые изменения наивно: США как страна двойных стандартов не способны к равноправному диалогу. Россия будет продолжать укреплять суверенитет и союзы вне западного мира», — заключил эксперт.