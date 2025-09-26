Политолог назвал русофобией готовность Европы сбивать самолеты РФ

Политолог Светов — о заявлениях ЕС: весь вот этот набор — это все цикл русофобии

«И беспилотники какие-то непонятные над Польшей, и самолеты, крылом чиркнувшие воздушное пространство Эстонии, и теперь беспилотники в Дании, неведомо кому принадлежащие… Весь вот этот набор — это все цикл русофобии», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что подобная риторика со стороны Европы является продолжением дискурса о якобы планируемом Россией нападении на НАТО и о проводимой ею «разведке».

Таким образом, на фоне этих утверждений становится возможным оправдывать перенаправление финансовых средств европейских граждан с социальных нужд и восстановления экономики, а также формировать в общественном сознании образ «воинственных русских», заключил Светов.