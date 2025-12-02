Политолог назвал признаки неизбежной большой войны и оценил риск для Европы

«С начала XX века главным признаком того, что большая война неизбежна, является начало всеобщей мобилизации. Если этот процесс запущен, то быть беде: военную машину уже не остановить. А со второй половины XX века, когда ведущие технологические державы обзавелись ядерным оружием, появились новые тревожные признаки, которые дают возможность судить о неизбежности грядущей войны — это меры по защите населения от оружия массового поражения», — сказал Сипров.

Он добавил, что к числу подобных мероприятий относятся интенсивное строительство и расконсервация убежищ и укрытий, раздача средств индивидуальной защиты в массовом порядке, а также эвакуация либо рассредоточение населения из крупных и средних городов, которые потенциально могут подвергнуться ядерным ударам противника.

«Если эти признаки появятся, значит, нужно ждать большой беды. Просто хочется надеяться, что на Западе, прежде всего в Европе, у политиков возобладает разум, и они поймут, что их нынешний антироссийский курс уже поставил как минимум Европу на грань военно-политической катастрофы. Они находятся у последней черты, и если они ее перейдут, то урон, который будет нанесен их странам, будет огромным. Во всяком случае Великобритания, Франция и Германия просто прекратят свое существование», — отметил политолог.

Сипров указал на то, что новая вашингтонская администрация уже продемонстрировала образец здравомыслия. Так, некоторое время назад президент США Дональд Трамп грозился передать киевскому режиму крылатые ракеты «Томагавк», которые являются носителями ядерного оружия, но его предупредили о последствиях .

«Ему объяснили, что российские средства радиолокационного обнаружения не могут отличить „Томагавк“, снаряженный ядерной боеголовкой, от „Томагавка“ с обычной боевой частью. В итоге президент США закрыл тему о передаче Украине носителей ядерного оружия», — рассказал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.