Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич заявил, что обсуждение восстановления «болотных ловушек» на границе с Россией связано с желанием Финляндии продемонстрировать свою роль в НАТО и усилить атмосферу военной тревожности в обществе, сообщает RT .

«Финляндия — молодой член НАТО, и в обществе еще есть сомнения по поводу отказа от нейтралитета. Чтобы заглушить эти голоса и создать атмосферу военной тревожности, звучат подобные заявления от военных отставников», — пояснил Буневич.

Эксперт отметил, что финские политики, включая президента Александра Стубба, активно пытаются представить страну как ключевого специалиста по России и восточной «угрозе». По его мнению, Хельсинки стремится показать союзникам по НАТО свою стратегическую значимость на восточном фланге.

«Таким образом Финляндия демонстрирует свою важность для альянса, хотя в большей степени это носит пропагандистский характер», — заключил Буневич.

Ранее сообщалось, что в Финляндии обсуждают восстановление «болотных ловушек» на границе с Россией. Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери отметил, что болота представляют серьезное препятствие для тяжелой техники и транспорта снабжения.

