От грядущих переговоров России и США не стоит ждать резкого изменения глобальной ситуации на планете и быстрого окончания вооруженного конфликта на Украине политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Переговоры США и России — всегда очень важны. То, что они снова постепенно начинаются при (американском лидере Дональде - ред.) Трампе, — действительно хороший знак того, что контакты будут продолжаться и приведут к чему-то конструктивному. Конечно, не стоит ждать резкого изменения глобальной ситуации на планете и быстрого окончания вооруженного конфликта на Украине», – сказал Миронов.

Он пояснил, что на подобных переговорах происходит торг и негласные, кулуарные договоренности. Затем эти договоренности обсуждаются, и стороны приходят к какой-то точке соприкосновения.

«Главное на переговорах — обсудить европейскую безопасность на десятилетия вперед. Для нас важно, чтобы против России снова не собирались в «восточный поход» европейские страны, больные русофобией. Чтобы перемирие не стало передышкой для восстановления военного потенциала Украины. Чтобы мирные переговоры не повторили сценарий Минских соглашений, ведь европейцы сами заявили, что изначально не собирались их выполнять», – напомнил политолог.

Миронов уточнил, что если будет так же — это неприемлемо. Либо договариваемся серьезно и на десятилетия вперед, либо смысла в переговорах нет.

«Другой важный вопрос — кто будет восстанавливать Украину. Никто из ее якобы союзников не хочет тратить на это деньги, тем более просто так. Поэтому американцы уже стремятся взять под контроль крупнейшие месторождения полезных ископаемых, а европейцы планируют вывозить чернозем и остатки карпатских лесов. Будущее Украины в этих договоренностях одно — раздел на несколько частей», – констатировал эксперт.

Он заключил, что это вызовет недовольство у части украинской политической элиты, но ее мнение никто учитывать не будет, так как она полностью под контролем американских и британских спецслужб. В итоге договоренности, скорее всего, приведут к решению о разделе Украины, чтобы всем участникам конфликта было меньше проблем.