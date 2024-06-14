Политолог: милосердие и взаимоподдержка - значимые ценности российского общества

Значимыми ценностями для российского общества являются милосердие и взаимная поддержка, особенно в крайне сложных ситуациях, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

«Неудивительно, что в 2023 году количество доноров в нашей стране достигло примерно 1,5 млн человек, увеличившись на 1,4%», - сказала эксперт.

Одной из целей Всемирного дня донора крови является информирование жителей нашей планеты о значимости донорства.

«Будем надеяться, что количество неравнодушных граждан России с каждым годом будет расти. К тому же, интерес к донорству среди населения растет: в ходе исследования «Работа.ру» и DonorSearch треть опрошенных сообщили, что хотели бы начать добровольно сдавать кровь, столько же человек хоть раз в жизни уже становились донорами, среди них только 2% занимаются этим на регулярной основе», - добавила политолог.

Наиболее ярким из недавних примеров неравнодушия граждан является стремление помочь пострадавшим в ходе террористического акта в «Крокус Сити Холле». Тогда тысячи москвичей и гостей столицы стояли в длинных очередях, чтобы стать донорами. За три дня более 24 тысяч человек сдали кровь: в результате было заготовлено 10 тысяч литров цельной крови и около 2 тысяч литров плазмы. Неравнодушие людей и желание помочь в сложной жизненной ситуации вызывает особое восхищение.

Стоит также обратить внимание на меры государственной поддержки доноров, которые особенно усилились после трагедии в «Крокусе». Так, Совет Федерации в апреле предложил приравнять доноров к волонтерам, а Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения предложила ввести статус «Донор-герой».

«На данный момент уже существует закон, регламентирующий вопросы донорства («О донорстве крови и ее компонентов»), в рамках которого предлагаются меры поддержки для лиц, удостоенных звания «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Такие граждане получают ежегодную выплату в размере 17 тысяч рублей. На 2023 год, такого звания были удостоены около 600 тысяч человек», - заключила Шакирова.