Политолог Михайлов: волнения в Абхазии можно быстро купировать

Ситуацию в Абхазии можно быстро купировать, если заняться ею всерьез, сообщил РИАМО российский политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«На самом деле, я не вижу здесь серьезных проблем. России нужно проявить определенную жесткость, так как долгое время Абхазия чувствовала себя чересчур свободной, полностью полагаясь на поддержку Москвы. В Абхазии всего около 500 тысяч населения, и абхазов среди них осталось примерно 40%, в основном в Сухуме. Поэтому эту ситуацию можно быстро купировать, если заняться ею всерьез», – сказал Михайлов.

Он пояснил, что миллиарды, выделяемые на финансирование бюджета Абхазии, позволяли абхазам считать себя независимыми, полагая, что им не нужно ничего делать взамен.

«Однако, когда Москва решила предпринять конкретные меры, абхазская сторона согласилась подписать и ратифицировать договор о российских инвестициях. Ранее они заявляли: "Это наша земля, никому ничего не дадим делать", хотя в то же время активно занимались сомнительными схемами, включая покупку земли в России, что не запрещалось», – отметил политолог.

Михайлов уточнил, что в настоящий момент России следует быть готовой к различным развитиям событий, требуя от абхазского руководства стабилизирующих мер и предпринимая жесткие шаги.

«Это не Грузия», – заключил политолог.