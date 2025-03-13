Политолог Матюшенков назвал Зеленского былинным богатырем у трех дорог

Легитимность украинского президента Владимира Зеленского в настоящее время находится под большим вопросом. По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Дмитрия Матюшенкова, он как былинный богатырь из анекдота, который находится на распутье трех дорог с плохим финалом.

«За текущими переговорами по вопросу перемирия между Россией и Украиной следит весь мир. Идет активное обсуждение предложенных условий, проводятся консультации между чиновниками. Но в стороне остался важный вопрос: а есть ли сейчас тот, с кем может вести переговоры Россия?» — задался вопросом Матюшенков.

Первый путь Зеленского, по мнению политолога, это — принять участие наравне с остальными в президентской гонке. Хотя Зеленский и рассчитывает на поддержку более чем 50% украинцев, фактически он является аутсайдером этой кампании с рейтингом в 3%. Украинцы проголосуют за кого угодно, только бы не допустить его переизбрания. Этот сценарий для него крайне невыгоден, ведь после выборов он останется ни с чем.

Второй путь — попытаться интегрироваться в бизнес. Денег у Зеленского достаточно для того, чтобы разыграть эту карту, но вряд ли такой сценарий соответствует его амбициям. Заниматься производством или снова снимать кино после того, как ему пожимали руку лидеры ЕС и США, он вряд ли захочет.

Третий путь — попытаться договориться с Европой. Глядя на успешный кейс Тихановской, которая после проигранных выборов наслаждается жизнью в Польше, периодически критикуя власти Белоруссии, Зеленский может попытаться договориться о какой-то условно публичной должности, в рамках которой он будет продолжать публично дискредитировать Россию. Это сделает его еще более зависимым от европейских кураторов, что повлечет полную утрату им самостоятельности.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский жестко пошутил о дальнейшей судьбе Зеленского после того, как тот сложит полномочия президента Украины. Он предположил, какое имя себе выберет украинский лидер и где будет жить.