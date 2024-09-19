Политолог Марков прокомментировал решение Европарламента об ударах вглубь РФ

Решения о снятии ограничений на удары Украины по российским территориям принимают не в Европарламенте, а другими структурами, и сейчас продолжаются дискуссии о том, как лучше поступить, сообщил РИАМО российский политолог Сергей Марков.

В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом ЕС разрешить Украине наносить удары вглубь России.

«Сейчас идут дискуссии между, условно говоря, „партией войны“ и „партией мира“. Первая считает, что нужно подождать и посмотреть, насколько Россия готова к дальнейшей эскалации», — сказал Марков.

Он добавил, что «партия мира», в свою очередь, утверждает, что ждать нечего, все и так понятно — президент РФ Владимир Путин блефует, никаких красных линий не существует, «надо бить по России, ставить ее на колени и уничтожить».

«Они считают, что Россия не способна сопротивляться, так как ее элита продажная и прозападная. Европарламент в основном поддерживает именно эту точку зрения. Но, повторюсь, решения принимают не в Европарламенте», — отметил политолог.