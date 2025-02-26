Сделка по редкоземельным металлам между президентом РФ Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом закладывает фундамент для крепкого экономического сотрудничества между двумя державами, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Ранее американский президент заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.

«Такое взаимодействие окажет положительное влияние не только на российскую и американскую экономики, но и может стать прочной гарантией мировой стабильности», — считает Лунев.

По словам политолога, соглашение по редкоземельным металлам может сделать новые субъекты РФ одним из основных экономических центров региона. Таким образом, исторические регионы смогут восстановить растерянный Украиной после распада СССР потенциал в сфере минерально-сырьевой инфраструктуры.

Присутствие крупнейших мировых компаний США в исторических регионах обнулит попытки европейского сообщества умалить права РФ на данные территории и сделает возможность работать на территории этих субъектов РФ привилегией. Здесь важно отметить, что среди акционеров подобных американских предприятий немало европейских инвесторов и даже чиновников.

«Теперь по поводу рисков. Кремль ни раз отмечал, насколько долгий путь нам еще следует пройти, чтобы восстановить доверие между Россией и Америкой. Нашей стране следует внимательно относиться к условиям потенциальной сделки и не допустить очередного пренебрежения своими интересами», — отметил эксперт.

Существует риск радикальной смены политического курса после американских выборов в 2028 году. Учитывая углубляющуюся поляризацию в американском обществе, соглашение важно будет составить таким образом, чтобы купировать риск возможного расторжения договора со стороны демократической администрации, заключил Лунев.