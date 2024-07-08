Политолог Лунев: победоносные настроения давно ушли из кабинетов НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и Йенс Столтенберг, лишь диктор, который должен читать с бумажки написанный ему текст, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Рютте является последователем идей Столтенберга и единомышленником американского истеблишмента. Иерархия и принципы НАТО стали отображением трансформации западного политического блока: вертикаль власти, восходящая к единому сюзерену, вассалитет остальных должностных лиц.

«На мой взгляд, основные смысловые линии в этих докладах не изменятся. Украина останется инструментом для гибридного противостояния с Россией, победоносные настроения уже давно ушли из кабинетов НАТО, поэтому Украина будет находиться в состоянии зараженного человека, которому периодически будут давать антидот», — сказал Лунев.

В качестве вакцины в этом случае выступает не только военная поддержка, но и транши на выполнения социальных обязательств государства перед гражданами.

«С тех пор, как Украина отвернулась от России, Запад построил инфраструктуру вокруг Киева, которая сковывает экономику страны, замыкая ее в кольцо. Сегодня очевидно, что для Украины это серьезное заболевание», — обозначил эксперт.

По словам политолога, России не стоит ожидать изменения западной риторики. Отличие НАТО образца Рютте от НАТО образца Столтенберга в вводных, при которых новый генсек вступает в должность.

«Если перед Столтенбергом стояла задача реализовать наступательные и победоносные лозунги НАТО, то Рютте на первых совещаниях будут докладывать о рисках противостояния и все чаще предупреждать о возможном поражении. Более того, блок НАТО сильно разъединен по результатам двухлетней истории с Украиной, и новому генсеку предстоит решить серьезные внутренние проблемы, прежде чем приступить к стратегическим вопросам», — отметил Лунев.

37-й саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса. Мероприятие в Вашингтоне примечательно также тем, что в нем впервые примет участие новый член НАТО — Швеция. Кроме того, саммит станет последним для нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга, которого с 1 октября заменит Марк Рютте.