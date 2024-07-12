Американский лидер Джо Байден в очередной раз подчеркнул свою несостоятельность как политика. Опустим его оговорки с высокой трибуны о президенте РФ Владимире Путине — президенте Украины Владимире Зеленском и прочем, ведь сами результаты и заявления США на саммите выглядят абсурдными и крайне рискованными для безопасности Запада. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Среди таких одиозных высказываний — обсуждения о праве ВСУ наносить удары по территории нашей страны, что является серьезным этапом в эскалации конфликта и не должно остаться незамеченным Россией.

«Западные чиновники неоднократно бросались лозунгами про увеличение бюджета ВПК стран НАТО и грядущему проигрышу России в украинском конфликте, но наша армия достигает новых успехов на линии фронта, а экономика страны только укрепляется», - сказал эксперт.

Развивается и сотрудничество на полях таких организаций как ШОС и БРИКС, участники которых демонстрируют консолидацию по вопросам стратегического характера. Североатлантический альянс сегодня таких результатов не показывает: итоговую декларацию согласились подписать далеко не все члены НАТО.

«Ставка на то, что Россия «не сдюжит» давно покинула вводные задачника, составленного в высоких кабинетах лидеров альянса. Отсутствие единства внутри НАТО и политическая нестабильность в европейских странах, входящих в состав организации, говорит о том, что это Запад может «не сдюжить», - добавил Лунев.