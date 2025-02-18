Политолог Лукьянов: отношения США и ЕС изменятся, но вряд ли дойдут до «развода»

Вашингтон выбрал сближение с Москвой, а его отношения с Европой накаляются сильнее. При таком сценарии взаимодействие США и Евросоюза изменится, но дело вряд ли дойдет до «развода», заявил политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости .

По словам эксперта, Мюнхенская конференция по безопасности показала, что внутри Запада идет «процесс, напоминающий мощную свару». На этом фоне сценарий развития событий может быть разным.

Лукьянов утверждает, что США и ЕС ссорятся, однако их меняющиеся отношения вряд ли приведут к «разводу».

Политолог отметил, что Вашингтон просто критикует Европу за ее неумение управлять собой. Но полностью он от нее не отстраняется.

Ранее Кристоф Хойсген, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвал мероприятие 2025 года «европейским кошмарным сном». Причиной этого стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса.