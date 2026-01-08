Как считает политолог Алекс Крайнер, Запад сейчас продолжает реализовать план экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля 1945 года по истреблению России, сообщает «Царьград» .

«План властных структур Запада, а это их вечное стремление, заключается в попытке разрушить Россию. И, по моему мнению, это по-прежнему инициировано Лондонским Сити», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

Он уточнил, что исполнение данного западного плана началось с окончания Второй мировой войны. И сейчас в мире наблюдают пошаговую реализацию проекта «Немыслимое». Идея данного плана была в стремительном нападении на РФ, если объединятся остатки нацистской немецкой армии, польские войска, американские и британские военные.

Политолог пояснил, что агрессия Западом в отношении России, которая длится уже многие века, является причиной обострения геополитической обстановки и сегодня.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания больше других стран Запада стремится ослабить РФ, но у страны не хватает сил.

