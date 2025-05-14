Политолог Котов: Зеленский способствует срыву переговоров своими ультиматумами

По словам политолога, переговоры на высшем уровне, где встречаются руководители государств, проводятся только после тщательной подготовки дипломатов и спецслужб. Кроме этого, перед такими встречами проводится межведомственная работа и предварительное согласование переговорных позиций.

«Зеленский же хочет превратить любые международные контакты в очередное шоу. Такие политические представления, по его мнению, позитивно отражаются на позициях Киевского режима. Однако на самом деле происходит лишь откладывание принятия решений по важным для страны, региона и мира вопросам», — сказал Котов.

Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский в прошлый раз таким же образом сорвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом, когда он полетел в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам. Его смогла отрезвить только небольшая пауза в оказываемой США поддержке, которая обернулась для киевского режима серьезными проблемами.

«Что на этот раз попытается „выкинуть“ Зеленский — абсолютно непредсказуемо. Более того, его непоследовательность в принятии политических решений также наталкивает на мысль, что переговоры в очередной раз могут быть сорваны украинской стороной. Несмотря на давление со стороны США, Зеленский продолжает получать поддержку со стороны ряда европейских политиков, которые попросту не могут отступить от заданного курса. Поэтому я склонен думать, что киевский режим на данном этапе попытается сорвать переговоры или устроить из них шоу. Но надолго ли хватит таких возможностей? Думаю, что нет. Россия готова начать мирный процесс без предусловий. Владимир Путин ясно дал понять, что наша страна хочет мира и готова работать над построением мирной и безопасной среды в регионе», — добавил политолог.

15 мая ожидается проведение прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. О них ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Кремль пока не раскрывал состав российской делегации, которая отправится в Стамбул.