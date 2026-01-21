Политолог Котов заявил о трудностях ЕС при создании военного альянса без США

Эксперт Котов: ЕС столкнется с трудностями при создании военного альянса без США

Политолог Кирилл Котов заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными трудностями при попытке создать собственный военный альянс без участия США из-за зависимости от американских вооружений, сообщает RuNews24.ru .

В Европе обсуждают возможность создания нового военного блока без участия Соединенных Штатов. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Эксперт отметил, что европейские лидеры все чаще задумываются о необходимости укрепления независимости. По его словам, такие настроения усилились после кризиса вокруг Гренландии и торговых разногласий с США. Еще политика президента США Дональда Трампа усугубила разногласия между союзниками по НАТО.

«Трамп открыто заявляет, что европейские страны должны подчиняться американским интересам. Это подрывает доверие и усиливает раскол внутри НАТО», — пояснил Котов.

Политолог добавил, что создание независимого военного альянса в Европе маловероятно в ближайшее время. Страны ЕС полностью зависят от американских стандартов вооружения и техники, а процесс перевооружения может занять десятилетия.

