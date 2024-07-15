Политолог Котов сравнил покушение на Трампа с убийством Кеннеди

«Откровенно говоря, мы никогда не узнаем настоящих заказчиков и исполнителей покушения на Дональда Трампа. Так было уже в случае с убийством Кеннеди: странные стечения обстоятельств, непрофессионализм ответственных сотрудников, непростые для страны времена, а самое главное, политик, который хочет изменить существующее положение дел. Все это выдает огненную смесь, которая может привести к плачевным событиям», — сказал политолог.

По словам эксперта, предпосылок для этого покушения было очень много. Главная из них таится в политике действующей администрации США, которая в последние годы разжигала откровенную ненависть к Трампу. Многочисленные уголовные дела, которые по своей сути либо сфабрикованы, либо сильно притянуты за уши, а также многочисленные выпады официальных лиц и голословные обвинения создали в обществе определенный уровень напряжения, который рано или поздно должен был привести к взрыву.

«Именно поэтому мы стали свидетелями покушения на политика. Другой важный аспект — это серьезный трафик оружия в Штатах, которое там можно купить с минимальными ограничениями и в сжатые сроки. Причем это относится даже к крупнокалиберному оружию и снайперским винтовкам. Здесь аргумент про право на самозащиту, на мой взгляд, несостоятелен», — добавил Котов.