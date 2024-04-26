Политолог Косоруков: страны БРИКС не испугаются угроз от окружения Трампа

Страны БРИКС не испугаются угроз от помощников экс-президента США Дональда Трампа, которые предлагают введение санкций против стран, отказывающихся от американского доллара в международной торговле, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Bloomberg сообщил, что помощники Трампа предусматривают введение санкций против стран, которые отказываются от американского доллара в экспортной деятельности. Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах.

«Страны БРИКС на самом деле не испугаются никаких санкций, будут и дальше наращивать объемы международной торговли в национальных валютах. Например, (председатель ЦБ РФ Эльвира — ред.) Набиуллина 3 месяца назад говорила о том, что доля нацвалют в торговле между Россией и странами БРИКС за последние 2 года резко выросла с 26% до 85%. Это немало», — сказал Артем Косоруков.

Он добавил, что это шаг в направлении того, чтобы доля нацвалют в операциях со странами БРИКС достигла 100%. Например, у России с Китаем процент экспортных операций в юанях достиг 34%, а импортных — 36%.

«В целом страны БРИКС — это уже 35% мировой экономики. Страны „Большой семерки“ постепенно откатываются на 31%. Страны БРИКС уже задают темп и базовые векторы развития мировой экономики. США, конечно, могут размахивать долларом как оружием, могут заставлять своих союзников использовать этот инструмент в торговле, но страны БРИКС они заставить физически не смогут», — отметил политолог.

По мнению Артема Косорукова, именно при нынешнем президенте США Джо Байдене доллар может окончательно перестать быть, по сути, символом американского присутствия в мировой экономике и ключевой мировой резервной валютой.

«Я, честно говоря, удивлен, что у окружения Трампа такой узкий взгляд на мировые финансы и есть какое-то стремление использовать доллар как некий хлыст, чтобы наказывать всех несогласных с политикой Соединенных Штатов. Близорукость или игра на публику?» — задался вопросом эксперт.