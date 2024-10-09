США и президент страны Джо Байден не видят необходимости в проведении «мирного саммита», так как это не повлияет на предвыборные шансы кандидата на пост главы государства Камалы Харрис и Демократической партии, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее советница главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Дария Заривна заявила, что второго «саммита мира» по урегулированию украинского конфликта в ноябре уже не планируется. Его проведут позднее.

«Истинная причина отмены саммита не в его бесперспективности с точки зрения установления мира на украинских условиях. Проблема в том, что Соединенные Штаты и Байден не видят необходимости в его проведении, поскольку это никак не повлияет на предвыборные шансы Харрис», — сказал Косоруков.

Он указал на то, что Зеленский, посоветовавшись с кураторами, в частности с Стивеном Брайаном, пришел к выводу, что проведение саммита бессмысленно.

«Россия на условиях Зеленского не станет участвовать, и единственным выходом для Украины могло бы быть восстановление суверенитета через уход Зеленского с поста президента. В таком случае Киев мог бы начать независимый диалог с Россией, которая, в свою очередь, могла бы предоставить гарантии безопасности» — считает политолог.

Эксперт отметил, что этого не произойдет, поскольку украинская политическая элита зачищена от всех, кто хоть как-то симпатизировал РФ. Киевские начальники являются временщиками, которые, скорее всего, покинут страну, а сам мир на Украине они рассматривают лишь как возможность заработать на военных контрактах и западных кредитах, которые начинают сокращаться.

«Важно понимать, что Украина постепенно теряет значимость для США, а их фокус смещается на Юго-Восточную Азию. Подобно Афганистану и Ираку, оттуда будут выведены американские наемники, а финансирование может сократиться в разы. Зеленский оказался в очень сложной ситуации — воевать больше некем и нечем. Когда фронт посыплется, у него не будет, что сказать населению», — констатировал Косоруков.

Политолог напомнил, что украинский президент отменил выборы, растоптал социальные выплаты, разрушил экономику и подчинил ее исключительно военным интересам. Этот экстремистский курс ведет в тупик, и вполне очевидно, что народ страны и история в итоге его осудит.