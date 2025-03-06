Политолог Косоруков: несмотря на слова Макрона, война с Европой маловероятна

Несмотря на риторику президента Франции Эммануила Макрона, вероятность прямого военного столкновения между Россией и Европой остается низкой, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Обе стороны осознают катастрофические последствия такого конфликта, особенно учитывая наличие ядерного оружия. Россия неоднократно подчеркивала свою приверженность мирному сосуществованию и сотрудничеству с европейскими странами, несмотря на политические разногласия», — сказал Косоруков.

Он добавил, что заявления Макрона все же могут способствовать росту напряженности, особенно если они приведут к усилению военной активности или размещению дополнительных вооружений в Европе.

«Однако Россия, как ответственная держава, стремится к диалогу и урегулированию конфликтов дипломатическим путем. Важно, чтобы европейские лидеры также придерживались конструктивного подхода, избегая шагов, которые могут привести к эскалации», — отметил политолог.

Косоруков указал на то, что США играют ключевую роль в европейской безопасности через НАТО. Однако в последние годы наблюдается тенденция к усилению европейской стратегической автономии.

«Если США сочтут действия Франции чрезмерными, они могут попытаться сдержать их дипломатическими средствами. Тем не менее внутриевропейские процессы и стремление к независимости в вопросах обороны могут ограничить влияние США на решения Франции. Европейские страны значительно усиливают свои оборонные бюджеты. Согласно плану „ReArm Europe“, ЕС намерен выделить до 800 млрд евро на укрепление обороны, включая 150 млрд евро на кредиты для производства средств ПВО, артиллерийских систем, ракет и беспилотников», — рассказал эксперт.

Политолог заключил, что Макрон, вероятно, стремится укрепить лидерство Франции в Европе и обеспечить безопасность в условиях изменяющейся геополитической обстановки. Однако важно, чтобы такие инициативы не приводили к гонке вооружений и сохранению напряженности на континенте.