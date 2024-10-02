Политолог Косоруков: намерение Запада вернуть Россию маловероятно

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лекусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Россию нужно вернуть в экономическое сотрудничество с Западом и убедить, что она получит большую выгоду от такого партнерства. По мнению Помпео, будет лучше, если Россия усилит партнерство с западными странами, а не с Африкой и Глобальным Югом.

«Россия, имея экономическую и военную мощь, будет оставаться важным геополитическим соседом Запада. Западное желание вернуть Россию маловероятно, учитывая, что Россия является наследницей Византии и предлагает альтернативную многополярную модель. В 1990-е слабую Россию не приняли, и сегодня, когда она укрепилась, Запад не станет пересматривать свои подходы», — сказал Косоруков.

Он добавил, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признает необходимость выстраивания отношений с Россией, но одновременно озвучивает стратегию запугивания.

«Это делается для того, чтобы заставить Россию быть более сговорчивой. Однако такая двойная политика, по мнению аналитиков, неэффективна. В отличие от США Китай действует открыто и стремится к сотрудничеству, не используя запугивание. Запад не заинтересован в новых форматах работы с Россией, оставаясь приверженным однополярной модели мира», — отметил политолог.