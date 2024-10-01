Политолог Косоруков: Израиль не планирует оккупировать Ливан

Скорее всего, Израиль войдет в Южный Ливан и очистит регион от «Хезболлы», уничтожив ее инфраструктуру. Однако оккупировать страну не планируется, так как в этом нет смысла, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Он считает, что ЦАХАЛ уничтожит все объекты, включая те, что находятся в пещерах и подземных тоннелях

«Ливан уже дистанцировался от „Хезболлы“, отведя свои войска в центральные районы и предоставив Израилю свободу действий на юге», — отметил Косоруков.

Он добавил, что к восточному Средиземноморью прибыл американский авианосец для поддержки Израиля. Все это указывает на то, что за «Хезболлу» никто не вступится, и у Ирана нет достаточных ресурсов для значимого вмешательства. Разовые атаки на базы СШАи отдельные пуски ракет не меняют баланса сил.

«Таким образом, Израиль остается региональной сверхдержавой на Ближнем Востоке, против которой не может эффективно выступить ни одна из местных стран. Лишь внешние державы, такие как Россия или Китай, могли бы попытаться повлиять на ситуацию. Но, судя по всему, никто не хочет вмешиваться, и конфликт продолжает развиваться по своей внутренней динамике, оставаясь локальным», — заключил политолог.

Ранее ЦАХАЛ объявил, что начал наземную операцию в приграничной зоне на юге Ливана. Цели армии находятся в деревнях около границы, они представляют угрозу.