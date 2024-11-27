Политолог Косоруков: Израиль и «Хезболла», скорее всего, продолжат конфронтацию

Нынешнее перемирие между Израилем и движением «Хезболла», скорее всего, останется только на бумаге, а стороны перегруппируют силы и продолжат конфронтацию, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Израиль заключил соглашение о прекращении огня в Ливане. В течение 2 месяцев Израиль постепенно выведет оставшиеся на территории Ливана силы.

«Честно говоря, я не верю в прочные договоренности о мире. „Хезболла“ существует благодаря иранскому финансированию, и ее основная цель — атаки на Израиль. В идеале для них это нанесение Израилю непоправимого военного ущерба и создание на этой территории, допустим, халифата или арабского государства. В то же время сам Израиль не намерен себя сдерживать. Он в любой момент может атаковать цели в Ливане, Сирии или даже на территории Ирана, уничтожая все, что считает необходимым», — сказал Косоруков.

Он добавил, что поэтому нынешнее перемирие, хотя и поддерживается мировым сообществом, скорее всего, останется только на бумаге. Обе стороны перегруппируют силы и продолжат конфронтацию.

Косоруков уточнил, что главная проблема «Хезболлы» в том, что она не является легитимной властной структурой в Ливане.

«Она занимает территорию южного Ливана, и, хотя туда сейчас планируют вернуть армию Ливана, это выглядит жалко. Ливанская армия не способна противостоять „Хезболле“, и так уже продолжается более двух десятков лет. Сегодня там стоят миротворцы ООН, но завтра „Хезболла“ может просто выгнать их оттуда. Я так понимаю, что у Израиля, после того как он завершит операцию против ХАМАС, будут полностью развязаны руки для действий против „Хезболлы“. Это может привести к еще большим жертвам», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что Израиль, возможно, не собирается отнимать землю у Ливана, но никто не знает, к чему могут привести обстрелы.

«Политика сноса целых кварталов в Бейруте показывает, что у Израиля действительно развязаны руки и он свободен в применении вооружений, разве что пока не применяет ядерное оружие. Твердый мир невозможен там, где нет баланса сил. А в данном случае баланса нет: Израиль никто не может сдерживать», — заключил он.