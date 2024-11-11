Политолог Косоруков: Байден не мог симулировать деменцию

Президент США Джо Байден не мог так искусно симулировать свое состояние, чтобы всем казалось, что у него деменция, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее сторонники Байдена предположили, что он мог симулировать деменцию.

«Байден не мог так искусно симулировать свое состояние. Ведь еще с его избрания президентом шли разговоры о том, сможет ли он вообще дотянуть до конца президентского срока. Разовое бодрое появление на публике не отменяет того факта, что он находится в тяжелом физическом состоянии. Плюс к этому — возрастные изменения, особенно в работе нейронов головного мозга, которые особенно актуальны для него», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Джо Байден не помог Камале Харрис как-то уверенно вступить в борьбу. Он слишком поздно снялся с гонки, долго тянул, мешая Демократической партии провести полноценную избирательную кампанию и набрать темп.

«Боюсь, что его окружение — люди из глубинного государства — было заинтересовано в эксплуатации образа слабого Байдена, на которого можно списать и рост госдолга, и неудачи на Украине, и раскол среди союзников, и провальную внешнюю политику его администрации. Теперь все это свалят на него: пожилой человек, партия проиграла, республиканцы у руля — и в итоге кое-как будут пытаться удержать американскую гегемонию», — рассказал политолог.

Косоруков резюмировал, что Байдена просто забудут, включая его физическое состояние.

«Он может даже сейчас начать оправдываться, заявляя, что симулировал, но такие риски первые лица США, как и других стран, никогда бы на себя не взяли. Симулировать слабость и заторможенность — это прямая дорога к утрате власти, к отставке. Так что полностью исключено, что Байден симулировал», — заключил эксперт.