Политолог: конференция по Украине в Швейцарии не может быть адекватной площадкой

Очередная конференция в Швейцарии, основной повесткой которой является «поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине», не может выступать адекватной площадкой для выработки мирного варианта завершения боевых действий, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Для этого есть несколько причин. Во-первых, сам формат и повестка конференции — это обсуждение так называемой „инициативы Зеленского“ и выработка позиции на ее основе. Кроме того, в идеале конференция должна подразумевать участие двух основных сторон конфликта — России и Украины», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, в конференции участвуют около 92 стран, большинство из которых — проукраинские сателлиты Запада.

«Следует заметить, что Китай не будет присутствовать, ибо для него является приемлемым лишь тот формат, который предусматривал бы одновременное участие и России, и Украины. Адекватное поведение Китая, в свою очередь, вызвало ироничную реакцию Украины в виде заявление о препятствовании Китая привлечению иных стран на конференцию», — отметил Булавицкий.

По его словам, учитывая основной состав участников и анализируя повестку обсуждений, можно сделать вывод, что эта конференция, как и прошлые, не более чем пережиток однополярной системы мира во главе с коллективным Западом и США.

«Подобный формат явно не позволяет обеспечить полное представительство позиций и привлечь к обсуждению иных участников, приоритетом для которых является именно многополярная модель мироустройства», — резюмировал политолог.