Если в истории с уничтожением первого F-16 достоверной окажется версия про ошибку украинской ПВО, то это создает ряд реальных проблем для президента Украины Владимира Зеленского и имиджевые потери для страны-производителя системы ПВО и истребителя, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot. О крушении F-16 заявляла и газета The Wall Street Journal. По данным издания, истребитель потерпел крушение через несколько недель после того, как его доставили на Украину.

«Если достоверной окажется история про ошибку украинской ПВО, а причиной крушения явилось отсутствие координации в рядах ВСУ, то это создает ряд реальных проблем для Зеленского и имиджевые потери для страны-производителя системы ПВО и истребителя», — сказал Киселев.

Он добавил, что уничтожение первого, но далеко не последнего F-16 имеет символическое значение

«Очередное мифическое вооружение западного производства, которое должно было „с лету“ изменить ход боевых действий, вновь не оправдало ожиданий. Наличие множащихся разнообразных версий данного инцидента лишь подливает масла в огонь общего нарастающего недовольства», — отметил политолог.

Кислелев указал на то, что потеря дефицитного вооружения самым нелепым образом в исключительно короткий срок ставит ребром вопрос о профессиональной пригодности украинского генералитета. Более того, такое расточительство и недосмотр со стороны Банковой заставит спонсоров киевского режима еще не раз задуматься о целесообразности поставок следующих партий F-16.

«Отдельного внимания заслуживает реакция западных СМИ, которые полгода упражнялись в восхвалении детища американского военпрома, но после первых же сообщений о крушении смогли лишь заявить о том, что данный вид истребителей все же уязвим для российской ПВО», — заключил эксперт.