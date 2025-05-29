Политолог: Киев от безысходности проявляет заинтересованность к переговорам с РФ

Учитывая то, что Россия активно наступает на всех фронтах, у Киева остается единственный вариант — договориться на дипломатическом поприще, а не на поле боя, сообщила РИАМО член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина согласовали дату проведения второго раунда возобновившихся мирных переговоров. Они состоятся 2 июня в Стамбуле. Москва представит Киеву меморандум по урегулированию конфликта.

«Осознавая безысходность ситуации и беспомощность западных правительств, руководство Киева проявляет заинтересованность к переговорному процессу. Важно, что Москва всегда открыто заявляла о готовности к конструктивному диалогу, систематически предлагая соответствующие возможности», — сказала Казелько.

Она подчеркнула, что возобновившиеся переговоры стали реальностью только благодаря инициативе президента России Владимира Путина.

По словам эксперта, недавняя стамбульская встреча показала, что стороны настроены на диалог: договоренность о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000» подтверждает намерения как Москвы, так и Киева идти дальше. Тем не менее позиции двух сторон нельзя назвать близкими — Москва совершенно справедливо занимает жесткую позицию по урегулированию конфликта ввиду успехов на фронте, при этом Киев отказывается это принять и не готов признать себя побежденным.

«Россия хочет окончательного завершения конфликта с созданием таких условий, где он не сможет возобновиться в дальнейшем. Киевский режим же хочет просто заморозить конфликт, взять передышку и с новыми силами вернуться к боевым действиям», — отметила политолог.

Казелько считает, что так или иначе, все решит фронт. С каждым новым военным успехом Россия будет укреплять свои переговорные позиции, а ее требования — вывод украинских войск с конституционных границ и отсутствие перспектив вхождения Украины в НАТО — станут частью будущего мирного соглашения, заключила Казелько.