Политолог Ямбулатова назвала козырем РФ поднятый США вопрос по Гренландии

Тот факт, что американский президент Дональд Трамп стремится заполучить у Дании Гренландию, на самом деле для России является козырем на международной арене, считает политолог Инна Ямбулатова.

По мнению аналитика, преимуществом России является соперничество между Соединенными Штатами и Великобританией, стремящихся усилить свое влияние в Турции.

Ямбулатова отметила, что благодаря Трампу и его интересу к Гренландии у Москвы появилась возможность еще больше углубить существующие разногласия между ними.

«Спасибо Трампу, что он поднял вопрос по Гренландии. Это дало нам возможность вбить клин еще глубже», — сказала политолог в эфире Sputnik.

Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

