Политолог Грибова: Макрон боится потерять власть во Франции

Решение президент Франции Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении новых выборов вызвано только его внутренним страхом потерять власть в стране, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Успех правой партии «Национальное объединение» можно назвать сокрушительным, так как она обошла коалицию с партией президента «Возрождение» более чем в два раза – 31,4% и 14,6% соответственно.

«Президент Франции все еще рассчитывает остаться бенефициаром политического кризиса в стране, но шантажом и отречением от демократических принципов ему это вряд ли удастся. Мы наблюдаем, как западные демократии превращаются в автократии, продолжая прикрываться правами человека и наличием страшного врага в лице России. Однако недооценка своих граждан – первый шаг к потере власти», - сказала Грибова.

Еще в период президентских выборов Марин Ле Пен дышала в спину Макрону, а теперь и вовсе обошла его. Помимо этого, одним из последователей Ле Пен является молодой и харизматичный Жордан Барделла. Именно он возглавил партийный список «Национального объединения» на прошедших выборах и обогнал макронистов.

Помимо национальной ориентированности идей Барделлы, он еще и звезда французского сегмента TikTok, что позволяет правым нативно продвигать свою повестку среди молодежи. Так, французские правые делают долгосрочную инвестицию в молодое поколение, рассчитывая на их поддержку на следующих президентских выборах.

«Все говорит о том, что дни Макрона сочтены, поэтому во Франции начинается закулисная борьба двух протеже: Жордана Барделлы и Габриэля Атталя», - добавила эксперт.