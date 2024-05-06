Политолог Грибова: Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС

«Одним из требований митингующих в Иерусалиме в начале апреля было возвращение военнопленных израильской армии. Сейчас наблюдается ситуация, когда власти Израиля вынуждены идти на переговоры с палестинским движением для удержания собственной власти, так как ранее израильская сторона неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с ХАМАС», — отметила Грибова.

Нетаньяху уже заявил, что временное перемирие не означает прекращения войны и отступления от целей по уничтожению палестинского движения. Помимо этого, обмен военнопленными является одним из пунктов соглашения о перемирии, в котором позиции сторон по остальным вопросам разнятся. Однако факт того, что власти Израиля и Палестины удалось усадить за общий стол переговоров, уже является дипломатическим успехом.

«Кому-то данные действия, действительно, кажутся надеждой на мирное урегулирование конфликта, но в реальности противостояние между Палестиной и Израилем будет продолжаться до тех пор, пока палестинцы не получат собственное полноценное государство», — считает политолог.

Она напомнила, что 19 апреля в Совете Безопасности ООН обсуждался проект резолюции о включении Палестины в состав организации. США, используя право вето, заблокировали его. Блокировка возможности представительства палестинского народа в качестве полноценного участника, а не наблюдателя, говорит о том, что создание отдельного государства произойдет не скоро, а США и Израиль будут отодвигать этот процесс как можно дольше.