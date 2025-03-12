На переговорах в Саудовской Аравии Киев заявил, что принимает предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления этого срока, но только при условии, что Россия согласится на ответные меры. Это ничто иное, как манипуляция, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Неожиданная готовность Украины к миру выглядит как ловушка для Белого дома. Об этом говорит тот факт, что в преддверии вчерашних переговоров Россию атаковали 337 беспилотников. Но американские политики предпочли этот акт киевской агрессии проигнорировать и сделали они это намеренно, сказал Хасанов.

«Они понимают, что предлагаемые ими условия не соответствуют требованиям Москвы. И теперь, если мы не примем условия американских визави, антироссийские санкции усилятся, а зарубежные СМИ напишут, что «Россия отказалась от мира», - рассказал политолог.

В ходе гипотетических переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа могут обсуждаться вопросы о нерасширении НАТО, создании буферных зон, отказа Украины от освобожденных Россией территорий, проведении президентских выборов на Украине. Хотя обсуждение последнего вопроса уже кажется спорным на фоне того, как быстро Трамп согласился вновь принять в Белом доме Зеленского.

«Безусловно, внимание уделят гуманитарным вопросам: обмену пленными и обеспечению безопасности гражданского населения. Кроме того, Россия будет настаивать на гарантиях того, что Киев не использует перемирие для наращивания сил. В это, однако, верится с трудом, учитывая возобновление поставок вооружений и передачи разведданных со стороны США», - считает эксперт.

По словам Хасанова, не исключено, что наметившаяся тенденция по налаживанию двустороннего диалога между Россией и США может нарушиться. Но сама по себе интенсификация коммуникаций между Россией и Штатами в целях достижения мира не может не радовать, даже если сторонам не сразу удается прийти к правильному решению.