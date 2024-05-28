Политолог: Европа продолжает вязнуть в своих ошибках из-за ядерного оружия

Европа и дальше продолжает вязнуть в своих ошибках, допуская возможность использования ядерного оружия на Украине, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Ранее первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов отметил, что в НАТО отрабатывают вблизи границы нанесение ядерных ударов по РФ.

Подход Европы в вопросе использования ядерного оружия не содержит в себе никакой предусмотрительности, а легкомысленное отношение западных политиков еще сильнее втягивает европейские страны в конфликт на Украине.

Также ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отношение европейских политиков к возможному использованию ядерного оружия на Украине.

«Как отметил Виктор Орбан, Европа думает о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания. Вместе с тем именно агрессивная политика Запада и наращивание военной помощи Украине подрывают мировую безопасность. Вопрос интерпретации странами ЕС сдерживающей функции ядерного оружия удивительно небрежен», - сказал Халилов.

По словам политолога, европейские политики не осознают, что именно стратегическая стабильность страны является производной от ядерного сдерживания, что говорит о наличии механизмов для потенциального применения соответствующих мер в случае, если Запад и дальше будет переходить красную черту, проверяя на прочность терпение России

«Конфликт на Украине давно обрел контуры мирового масштаба, а шантаж России ядерным оружием еще больше ставит вопрос о необходимости противостоянию Западу самыми решительными способами», - заключил эксперт.