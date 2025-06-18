Политолог: Эстония стала «тявкающей торпедой» ЕС в войне с Россией

Политолог Сергей Маркелов отреагировал на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, заявившего, что Таллин способен «перенести войну на территорию России». По мнению эксперта, Эстония превратилась в «тявкающую страну» и «политическую торпеду» Евросоюза, агрессивно продвигая наиболее радикальные идеи европейского истеблишмента, сообщила «Газета.ru» .

«Понятно, что мы более-менее с позицией прибалтов уже знакомы, они выступают в роли политической торпеды Евросоюза, то есть стран, которые выражают самые больные фантазии европейских политиков. Даже среди всех стран Прибалтики Эстония выделяется своей неадекватностью по отношению к России. Все прибалтийские страны таким образом отрабатывают свои политические хотелки в рамках Евросоюза. Брюссель такая ситуация полностью устраивает, и он буквально ставит прибалтам пропагандистские задачи», — пояснил Маркелов.

Эксперт считает, что Балтийские государства нужны ЕС для создания резких политических сигналов, «на которые больше никто не решится, чтобы не испортить свою репутацию». Эстония же готова «тявкать на Россию», поскольку «полностью зависит от финансовой поддержки Брюсселя», подчеркнул политолог.

Он отметил, что тем не менее, слова эстонских политиков заслуживают внимания. Через них проявляются самые радикальные методы антироссийской пропаганды, разрабатываемые в ЕС.

«Мы их видим, понимаем и потом можем разрабатывать свои контрпропагандистские ответы», — добавил Маркелов.

Ранее глава МИД Эстонии заявил о готовности принести войну на территорию РФ.