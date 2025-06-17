Глава МИД Эстонии: если Россия придет, то мы принесем войну в Россию

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности ответить на потенциальные действия России переносом военных действий на территорию страны, сообщает «Царьград» со ссылкой на Defense One.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию», — отметил он.

Цахкна также сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в конце июня будет обсуждаться вопрос увеличения расходов на оборону и разработка оперативных планов реагирования на вероятную российскую агрессию.

На Западе все чаще высказывают опасения относительно вероятности прямого военного конфликта между альянсом и Россией. В Кремле же подчеркивают, что Россия не представляет угрозы для других стран, но будет отстаивать свои интересы в случае возникновения опасности. Москва также обращает внимание на активизацию деятельности НАТО у своих западных границ, которую альянс объясняет необходимостью противодействия российской угрозе.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу увеличения военного контингента НАТО в Европе. В российском МИДе заявили, что остаются открытыми для равноправного диалога с альянсом, но призвали Запад отказаться от курса на милитаризацию региона.