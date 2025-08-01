Политолог: договор Южной Кореи и США о денуклиаризации КНДР — пустая болтовня

Прекращение ядерной программы КНДР было одной из тем для обсуждения между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Южной Кореи Чо Хена. Они сказали, что будут соблюдать международные санкции и давить на КНДР для «полной денуклиаризации», однако все эти слова — пустая болтовня, заявил политолог Владимир Сипров. Об этом сообщает 360.ru .

По его словам, ядерная программа позволяет государству поддерживать собственный суверенитет и выбирать свой путь развития. При этом иные страны давят на Северную Корею.

КНДР развивает собственную ядерную программу и даже создала гиперзвуковые, баллистические ракеты. Также государство самостоятельно возводит эсминцы на своей базе.

Стран, которые готовы защищать свой технологический суверенитет для сохранения политической независимости, немного. Поэтому ядерная программа вызывает опасения у Японии и Южной Кореи. В собственной политике они ориентируются на Запад.