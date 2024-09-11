Как ни странно, для России в роли президента США предпочтительнее Камала Харрис, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Что касается того, кто для нас предпочтительнее, как ни странно, это Харрис. Как уже отметил Владимир Владимирович (Путин — ред.), она была бы слабым президентом и продолжила бы политику пустых обещаний. Например, она утверждает, что в США нет продовольственной инфляции, хотя на самом деле она достигает более 30%», — сказал Косоруков.

Он отметил, что она также заявляет об укреплении американского лидерства, но опросы показывают обратное — даже в Европе имидж США ухудшается. США больше не могут служить примером для создания стабильного и процветающего общества.

Косоруков обратил внимание на то, что конфликт на Украине был одной из центральных тем в дебатах между кандидатами.

«Конфликт на Украине уже имеет свою внутреннюю логику. Украинское руководство во главе с Зеленским фактически ведет страну к самоуничтожению. Они понимают, что завершение конфликта приведет к их политическому концу. Их будут судить либо на Украине, либо в России, либо, возможно, западные элиты решат спасти свою репутацию, отправив кого-то из окружения Зеленского, а может и его самого, в тюрьму», — заключил эксперт.