Политолог Давидян: РФ не приемлет план размещения европейских военных на Украине

Россия не приемлет план размещения европейских военных ни в каком виде на территории Украины, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.

Как понятно из сообщения главы Евросовета, основной темой для обсуждения станет вопрос гарантий безопасности для Украины. На данный момент известно, что Франция и Великобритания готовят план размещения контингента европейских миротворцев на территории Украины, в том числе на объектах стратегического значения: черноморские порты, инфраструктура и прочее. Этот вопрос они и будут пытаться продавливать на саммите.

«Не приемлем мы и попытки Запада вынудить нас пойти на компромисс по нашим историческим регионам, а также по демилитаризации и денацификации Украины», — обозначила политолог.

По мнению эксперта, по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа станет понятно, что думает американский президент по поводу таких мер. В этом вопросе стоит учитывать, что у Великобритании и Франции изначально куда более слабые переговорные позиции — они рассчитывают на финансовую помощь со стороны США, что может быть воспринято Трампом в штыки.

«Не стоит исключать и того, что Трамп параллельно может вести свою подковерную игру: на это косвенно указывают его попытки приписать (президенту России — ред.) Владимиру Путину слова о якобы согласии на размещение европейского контингента на Украине. Позже (глава МИД России Сергей – ред.) Лавров эти фейк-ньюс Трампа опроверг», — сказала Давидян.