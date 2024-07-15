Политолог Булавицкий: «ореол жертвы» поможет Трампу на грядущих выборах в США

Президентская кампания в США пополнилась еще одним уникальным событием — покушением на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге в Балтиморе. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Чтобы оценить всю значимость такого электорального «перфоманса» следует сказать о том, как менялся рейтинг кандидата от республиканцев в ходе предвыборной кампании.

В начале электоральные позиции Трампа и действующего президента Байдена были одинаковы (примерно по 30%). Первым поворотным моментом стали недавние дебаты, в которых, согласно данным CNN, рейтинг поддержки Трампа вырос примерно до 55%. По итогам дебатов республиканцы укрепили позиции, а демократы и Байден понесли имиджевый урон. Однако даже в этой ситуации действующий президент Америки все еще имел сильные позиции во многих штатах.

Эффект от покушения можно сравнить с тем, что произошел в аналогичной ситуации с Рональдом Рейганом в 1984 году, когда рейтинг одобрения его персоны вырос настолько, что его не поддержали лишь в одном штате. Это преступление, которое было устроено противником Трампа, 20-летним юношей, активно поддерживающим демократов и ненавидящим бывшего президента США, дало колоссальное преимущество кандидату-республиканцу, наделив его «ореолом жертвы».

«Не стоит недооценивать имиджевый эффект образа „мученика“ в гонке за президентство. Стоит отметить, что один из членов Республиканской партии заявил, что этот выстрел фактически окончил выборы, так как сместил все внимание на Трампа как кандидата. Можно сказать, что все прошлые усилия демократов и даже тот факт, что Трампа по нескольким обвинениям признал виновным суд присяжных, нивелировались», — сказал политолог.

В то же время это событие стало причиной консолидации республиканцев и парализовало сторонников демократов.