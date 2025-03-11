Политолог Булавицкий: извинения Зеленского вряд ли поменяют отношение Трампа

Ранее президент Украины направил письмо Дональду Трампу с извинениями за скандал, произошедший во время их встречи в Овальном кабинете Белого дома.

«Извинений Трампу не достаточно. Это лишь условие для начала более предметного диалога о том, чем Украина может быть выгодна США. Пока Незалежная принесла Штатам только проблемы», — считает Булавицкий.

Он напомнил, что основная претензия Трампа к Зеленскому заключается в том, что финансовая и военная помощь, которая выделялась Киеву за счет средств американских налогоплательщиков, никак не была компенсирована.

«Пока серьезных подвижек в этом вопросе не наблюдается: разговоры о сделке по редкоземельным металлам незаметно отошли на второй план», — отметил политолог.

Есть основания полагать, что письмо Зеленского может быть ловушкой для Белого дома, которая поможет оттянуть время и на какой-то период вновь заручиться поддержкой Штатов. Но когда Вашингтон поймет, что его «водили за нос», вряд ли он продолжит оказывать хоть какую-нибудь существенную помощь Киеву, добавил Булавицкий.