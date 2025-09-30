Политолог Блохин о воссоединении Донбасса с РФ: жители долго ждали этого дня

Жители Донбасса ждали момента присоединения к РФ, и было очевидно, что страна не оставить своих людей в руках киевской хунты, сообщил РИАМО политолог-американист Константин Блохин.

«Этого дня граждане Донбасса ждали долго. Совершенно понятно, что они ментально, культурно, исторически связаны с Россией, так как Донбасс был частью страны. Понятно, что здесь Россия не могла оставить своих граждан в руках этой киевской хунты», — сказал Блохин.

Он добавил, что День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией стал одним из важнейших событий.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

