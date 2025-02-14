Политолог Безпалько заявил, что Вэнс давит на РФ заявлением про отправку войск

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс своим заявлением о возможной отправке американских войск на Украину пытается давить на Россию в преддверии переговоров, сообщил РИА Новости политолог Богдан Безпалько.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон не исключает сценарий, при котором США отправят своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта «добросовестно». Его слова процитировала газета Wall Street Journal.

Безпалько заявил, что представитель Соединенных Штатов таким способом пытается давать на Москву. По его словам, это происходит из-за подготовки к переговорам о разрешении украинского кризиса. Он считает, что давление может выразиться и в угрозах полностью закрыть нефтяной экспорт России.

Эксперт добавил, что президент США Дональд Трамп предлагает как меры негативного стимулирования в вопросе урегулирования конфликта на Украине, так и позитивного. Однако Безпалько пока что не увидел, в чем заключается позитивный стимул.

Политолог утверждает, что сейчас идет подготовка к переговорам, во время которой стороны пытаются прийти к компромиссной линии, но пока что «еще не пришли».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что для установления контактов требуется время.