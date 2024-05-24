Политолог Баширов рекомендовал не реагировать на военную риторику евробюрократов

Политолог Баширов: в ЕС очень много болтунов без реальных военных рычагов

В ЕС очень много болтунов, вроде главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, у которых нет реальных военных рычагов, сообщил РИАМО профессор НИУ ВШЭ, автор популярного Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Ни одна страна евробюрократам не передала полномочия по вопросам военной политики нацбезопасности. Каждая страна это сохранила. Там очень много болтунов, вроде Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и т. д. Это все болтуны, политическая риторика. Реальных рычагов нет. Все сосредоточено в руках НАТО, где на 90% правят американцы», — сказал Баширов.

Он подчеркнул, что Евросоюз не является оператором военных действий. Он — такой зонтик евроинтеграции, где в первую очередь все евробюрократы работают над теми полномочиями, которые страны Евросоюза передали им добровольно, лишившись определенного суверенитета.

«Они посчитали, что надо регулировать определенным единым образом, например, выращивание помидоров. Или, например, судостроение. Кто-то отдал эти полномочия, кто-то не отдал, и Евросоюз занимается вот этим вопросом. То есть это такой технический орган», — пояснил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом говорят заявления политиков и журналистов Запада.