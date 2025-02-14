Политолог Барановский: факт передачи ядерного оружия Украине стремится к нулю

Факт передачи ядерного оружия Украине стремится к нулю, так как это может привести к уничтожению всей планеты. Это крайне сомнительная идея, поэтому президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на такой шаг, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о передаче ядерного оружия Украине за президентом США Дональдом Трампом.

«После полуторачасового разговора Трампа с Владимиром Путиным наметились позитивные контуры взаимоотношений двух стран. Западные элиты стали обвинять Трампа в том, что он заранее „проиграл“ Путину, так как начал играть по правилам российского президента», — сказал Барановский.

Он предположил, что американская администрация взвесила репутационные риски и решила вбросить заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать силу и показать свою субъектность в вопросе урегулирования украинского конфликта: Америка придерживается своей линии, Россия также следует своему вектору.

Однако, по словам эксперта, все понимают, что дать ядерное оружие стране с радикалом во главе — крайне сомнительная идея, которая может привести к уничтожению всей планеты. Трамп хочет приобрести статус «миротворца», а не «главного всадника апокалипсиса». Даже экс-президент США Джо Байден был не готов к такому исходу, а позиция Трампа куда более прагматична.

«Если все же гипотетически рассмотреть вариант поставки ядерного оружия Украине, то ответ России не заставит себя ждать», — отметил политолог.

Во-первых, недавно Путин принял новую ядерную доктрину. Она расширила список военных угроз, при возникновении которых РФ можем применить ядерное оружие. Во-вторых, Россия начнет выстраивать полноформатный военный альянс с Китаем. Данные опасения прописаны в стратегических документах США, поэтому подобная эскалация не нужна никому, заключил Барановский.