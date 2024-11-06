Политолог-американист: победа Трампа в США доказала запрос на «сильную руку»

Результаты выборов в США говорят о том, что американцы разуверились в демократии и выразили запрос на сильного лидера, способного навести порядок в условиях нестабильности, сообщил политолог-американист Алексей Наумов.

«Мы видим, как идея сильного лидера, идея „сильной руки“ завладевает массами. То, что мы сейчас видим в Америке, повторение этого мы увидим завтра и в Европе, и в других странах мира. Есть запрос на „сильную руку“ в условиях нестабильных времен, демократия не оправдала надежд. Мы видим, как растет недоверие людей к элитам», — сказал Наумов в ходе круглого стола об особенностях американской президентской избирательной кампании и о ее итогах.

Политолог-американист добавил, что результат Трампа в ходе избирательной гонки в США — тому доказательство. При этом политические оппоненты республиканца называли его чуть ли не фашистом, а с наступлением его победы пророчили «смерть демократии».

Ранее Трамп уже объявил себя победителем в президентской гонке, а в Палате представителей назвали его избранным президентом США.

При этом подсчет голосов за Дональда Трампа и Камалу Харрис еще идет. Официально победитель президентских выборов в США не был назван.