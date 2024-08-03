Политолог Аджамян: США провели обмен с РФ для козырей на выборах для демократов

Власти США провели обмен заключенными с Россией, чтобы у демократов на выборах президента появились дополнительные козыри, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Ранее в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и США. Их по прилете в Москву встретил лично глава государства Владимир Путин.

«Данный обмен стал беспрецедентным в новейшей истории. В Россию вернулось 10 человек, в том числе, двое детей, а странам Запада было передано 16 человек. Владимир Путин лично встречал вернувшихся домой россиян словами „Родина ни минуты о вас не забывала“. Такое внимание со стороны президента подчеркивает важность обмена заключенными для нашей страны», — сказал Аджамян.

Он отметил, что событие произошло сейчас неслучайно. Так, через несколько месяцев в США состоятся выборы главы государства, а демократам особо нужны дополнительные козыри для победы.

«Этот обмен они будут позиционировать как акт гуманной и миротворческой внешней политики Америки. Именно поэтому Трамп потребовал раскрыть детали обмена заключенными, так как, по его мнению, Вашингтон никогда не заключал хороших сделок, особенно по таким вопросам», — пояснил политолог.

По его словам, данный обмен воспринимается некоторыми, как знак возможных мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Я бы не стал связывать эти события между собой. Все-таки в конфликте с Украиной сейчас наблюдается слишком много противоречий, и обмен заключенными в этом плане — вопрос другого порядка. Тем более, в этом обмене не принимала участие Украина. Может поэтому он все же и состоялся», — заключил эксперт.