Политик раскритиковал результаты встречи Зеленского с Трампом
Медведчук заявил о провале визита Зеленского в Вашингтон
Бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил о провале визита Владимира Зеленского в Белый дом, сообщает «Лента.ру».
По словам Медведчука, Зеленский пытался «продать дырку от бублика» американскому лидеру Дональду Трампу, предлагая гипотетическое контрнаступление в обмен на поставки крылатых ракет Tomahawk.
Политик охарактеризовал переговоры как «розыгрыш», на который украинская сторона успешно «повелась».
Ранее Трамп выразил скептицизм относительно победы Украины в конфликте, отметив: «Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут».