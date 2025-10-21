Политик раскритиковал результаты встречи Зеленского с Трампом

сегодня в 02:09

Медведчук заявил о провале визита Зеленского в Вашингтон

Бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил о провале визита Владимира Зеленского в Белый дом, сообщает «Лента.ру» .

По словам Медведчука, Зеленский пытался «продать дырку от бублика» американскому лидеру Дональду Трампу, предлагая гипотетическое контрнаступление в обмен на поставки крылатых ракет Tomahawk.

Политик охарактеризовал переговоры как «розыгрыш», на который украинская сторона успешно «повелась».

Ранее Трамп выразил скептицизм относительно победы Украины в конфликте, отметив: «Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут».