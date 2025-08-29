Politico: в Евросоюз обсуждает возможность создания буферной зоны на Украине

Евросоюз рассматривают возможность создания буферной зоны на Украине в рамках урегулирования вооруженного конфликта, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, речь идет о создании 40-километровой буферной зоне между российским и украинским фронтами.

Эти предложения рассматриваются в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что через некоторое время американский президент Дональд Трамп сделает заявление по украинскому конфликту. В США допустили, что в настоящее время ни Россия, ни Украина не готовы к урегулированию.